LONDRES, 11 juin (Reuters) - L'ancienne Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a été arrêtée et interrogée dimanche dans le cadre d'une enquête de la police écossaise sur le financement du Parti national écossais (SNP), a déclaré son porte-parole.

L'enquête de la police écossaise cherche à déterminer ce qu'il est advenu des dons de 600.000 livres sterling (701.000 euros) collectés pour financer un nouveau référendum d'indépendance, mais qui au lieu d'être bloqués à cette usage aurait été utilisés autrement.

"Nicola Sturgeon a pris part dimanche 11 juin, en accord avec Police Scotland, à un entretien au cours duquel elle devait être arrêtée et interrogée", a fait savoir son porte-parole, confirmant des informations de la BBC et de Sky. "Nicola a toujours dit qu'elle coopérerait à l'enquête si on le lui demandait et elle continue de le faire".

Plus tôt dans la journée, Police Scotland avait écrit sur son compte Twitter l'arrestation d'une femme de 52 ans en tant que suspecte dans le cadre de l'enquête en cours sur le financement et les finances du SNP. Elle a annoncé en fin de journée que cette femme avait été remise en liberté.

"Le SNP coopère pleinement à cette enquête et continuera à le faire, mais il n'est pas approprié d'aborder publiquement ces questions tant que l'enquête est en cours", a déclaré un porte-parole du parti.

En avril, Peter Murrell - le mari de Nicola Sturgeon -, et l'ancien trésorier du SNP avaient été arrêtés, puis relâchés sans inculpation dans l'attente d'un complément d'enquête.

Nicola Sturgeon a pris le monde politique par surprise lorsqu'elle a annoncé en février sa démission, s'estimant trop clivante pour mener l'Ecosse vers l'indépendance. (Kylie MacLellan et Andrew MacAskill, version française Laetitia Volga)