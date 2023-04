Ed Sheeran comparaît devant un tribunal américain pour un procès sur les droits d'auteur concernant "Let's Get It On" de Marvin Gaye

Ed Sheeran a comparu mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan pour le début d'un procès sur les droits d'auteur, dans lequel il est allégué que la pop star britannique a copié le classique "Let's Get it On" de Marvin Gaye dans sa chanson à succès "Thinking Out Loud".

Les héritiers de l'auteur-compositeur Ed Townsend affirment que Sheeran, sa maison de disques Warner Music Group et l'éditeur de musique Sony Music Publishing leur doivent une part des bénéfices pour avoir prétendument copié la chanson de Gaye, que Townsend a coécrite. Ce procès est le premier d'une série de trois auxquels Sheeran pourrait être confronté en raison des similitudes entre les deux tubes. L'avocat des héritiers de Townsend a déclaré aux jurés que Sheeran avait "reconnu la magie" de la chanson de Gaye et "décidé de s'approprier un peu de cette magie pour son propre bénéfice". "Cette affaire consiste simplement à rendre à César ce qui appartient à César", a déclaré l'avocat Ben Crump. M. Crump a déclaré que M. Sheeran avait effectivement "avoué" avoir copié la chanson de M. Gaye lorsqu'il l'a interprétée en direct dans un pot-pourri avec "Thinking Out Loud". Sheeran portait un costume noir et une cravate bleu clair, et regardait attentivement les avocats présenter leurs arguments au jury composé de sept personnes. L'avocate de M. Sheeran, Ilene Farkas, a déclaré que les deux chansons étaient distinctes et a expliqué aux jurés que les plaignants ne devraient pas être autorisés à "monopoliser" une progression d'accords et une mélodie qui sont utilisées dans d'innombrables chansons. "Personne ne possède les éléments de base de la musique", a déclaré Mme Farkas. M. Farkas a indiqué que M. Sheeran et son coscénariste de "Thinking Out Loud" témoigneront du caractère unique de leur chanson, née d'une conversation nocturne sur l'amour éternel et la perte. Si le jury estime que Sheeran est responsable de la violation des droits d'auteur, le procès entrera dans une deuxième phase afin de déterminer le montant des dommages-intérêts dus par lui et ses labels. Le premier procès devrait durer environ une semaine. M. Sheeran fait face à deux procès connexes intentés par la société Structured Asset Sales LLC du banquier d'affaires et créateur des "Bowie Bonds" David Pullman, qui détient un tiers des droits de M. Townsend sur la chanson. L'année dernière, Sheeran a gagné un procès à Londres dans une autre affaire concernant son tube "Shape of You". Les héritiers de Gaye ont obtenu un verdict historique en 2015 sur des allégations selon lesquelles la chanson "Blurred Lines" de Robin Thicke et Pharrell Williams avait copié "Got to Give It Up" de Gaye.