La sélection du jury doit débuter lundi devant le tribunal fédéral de Manhattan dans le cadre d'un procès concernant les allégations selon lesquelles la superstar britannique de la pop Ed Sheeran doit une part des bénéfices de son tube "Thinking Out Loud" pour avoir copié la chanson "Let's Get It On" de Marvin Gaye.

Les héritiers de l'auteur-compositeur Ed Townsend ont poursuivi Sheeran, sa maison de disques Warner Music Group et l'éditeur de musique Sony Music Publishing pour avoir prétendument copié le classique de Gaye, que Townsend a coécrit.

Ce procès est le premier d'une série de trois auxquels Sheeran pourrait être confronté en raison des similitudes entre les deux tubes.

Warner Music Group, Sony Music Publishing et les avocats des deux parties n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires sur l'affaire.

Marvin Gaye a collaboré avec Townsend pour écrire "Let's Get It On", qui est arrivé en tête du classement Billboard en 1973. La chanson "Thinking Out Loud" de Sheeran a atteint la deuxième place du Billboard Hot 100 en 2015.

Les héritiers de Townsend ont poursuivi Sheeran pour violation du droit d'auteur en 2017, affirmant que "Thinking Out Loud" avait copié le "cœur" de la chanson de Gaye, y compris sa mélodie, son harmonie et son rythme.

Le procès indique que Sheeran a interprété les deux chansons en direct comme un pot-pourri et qu'il a fait une transition "transparente" entre les deux.

M. Sheeran a fait valoir que les similitudes entre les deux chansons concernent des "éléments de base" musicaux qui ne peuvent être protégés par le droit d'auteur.

Si le jury estime que M. Sheeran est responsable de l'atteinte au droit d'auteur, le tribunal de Manhattan organisera un autre procès pour déterminer le montant que M. Sheeran et ses maisons de disques devront payer. Le premier procès devrait durer environ une semaine.

Les héritiers ont déclaré au tribunal qu'ils avaient reçu de Townsend 22 % de la part de l'auteur de la chanson de Gaye. M. Sheeran fait face à deux procès connexes intentés par la société Structured Asset Sales LLC du banquier d'affaires et créateur des "Bowie Bonds" David Pullman, qui détient un tiers des droits de M. Townsend sur la chanson.

L'année dernière, Sheeran a gagné un procès à Londres dans une autre affaire de droits d'auteur concernant son tube "Shape of You". Les héritiers de Gaye ont obtenu un verdict historique en 2015 sur des allégations selon lesquelles la chanson "Blurred Lines" de Robin Thicke et Pharrell Williams avait copié "Got to Give It Up" de Gaye.