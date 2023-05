L'auteur-compositeur-interprète britannique Ed Sheeran a été débouté mardi par un tribunal fédéral de Manhattan d'une deuxième action en justice concernant des similitudes entre son tube "Thinking Out Loud" et la chanson "Let's Get It On" de Marvin Gaye.

Le juge de district Louis Stanton a rejeté l'action intentée par Structured Asset Sales LLC, estimant que les parties de "Let's Get It On" que Sheeran était accusé de violer étaient trop courantes pour être protégées par le droit d'auteur.

Au début du mois, M. Sheeran a remporté un autre procès avec jury concernant ces chansons devant le même tribunal.

M. Stanton a présidé les deux procès, qui concernaient la part du coauteur Ed Townsend dans le classique de Gaye de 1973. Les héritiers de Townsend n'ont pas réussi à convaincre les jurés que Sheeran avait enfreint leur part des droits d'auteur de Townsend sur la chanson.

Structured Asset Sales appartient à David Pullman, banquier d'affaires et créateur des "Bowie Bonds", et détient une partie des intérêts de Townsend dans "Let's Get It On". Elle a poursuivi Sheeran, son label Warner Music Group et son éditeur de musique Sony Music Publishing en 2018 après que les héritiers de Townsend ont intenté leur procès.

Mercredi, Stanton a estimé que la combinaison de la progression d'accords et du rythme harmonique dans la chanson de Gaye était un "élément musical de base" trop commun pour mériter une protection par le droit d'auteur.

Ilene Farkas, l'avocate de Sheeran, a qualifié cette décision de "victoire importante non seulement pour Ed" et sa collaboratrice Amy Wadge, "mais aussi pour tous les auteurs-compositeurs et les consommateurs de musique".

Structured Asset Sales a intenté une autre action en justice contre Sheeran sur la base de ses droits sur l'enregistrement de Gaye, qui est toujours en cours.

M. Pullman a déclaré à Reuters que le jury dans cette affaire pourra entendre l'enregistrement de "Let's Get It On", par opposition à la restitution informatisée de la partition de la chanson lors du procès Townsend.

"Leur plus grande crainte, dans tout ce qu'ils ont déposé, a été d'empêcher l'arrivée de l'enregistrement sonore", a déclaré M. Pullman.