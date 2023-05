Ed Sheeran a nié lundi avoir copié le classique "Let's Get it On" de Marvin Gaye lors de son deuxième jour de témoignage devant les jurés d'un procès sur les droits d'auteur au tribunal fédéral de Manhattan, qualifiant cette allégation d'"insultante".

Comme la semaine dernière, l'auteur-compositeur-interprète britannique a joué de la guitare et chanté à la barre des témoins pour souligner son témoignage, expliquant aux jurés que sa chanson "Thinking Out Loud" avait en fait été inspirée par le musicien irlandais Van Morrison.

"Je trouve vraiment insultant de consacrer toute ma vie à être un interprète et un auteur-compositeur et de voir quelqu'un la diminuer", a déclaré M. Sheeran, qui est poursuivi par les héritiers d'Ed Townsend, le coauteur de la chanson de M. Gaye.

La semaine dernière, les avocats des héritiers ont diffusé une vidéo de M. Sheeran passant sans transition de "Thinking Out Loud" à "Let's Get it On" lors d'une prestation en direct qui, selon eux, équivaut à un aveu qu'il a copié la chanson.

M. Sheeran a déclaré que lui et d'autres artistes se livraient fréquemment à de tels "mash ups" et qu'il avait à d'autres occasions combiné "Thinking Out Loud" avec "Crazy Love" de Van Morrison et "I Will Always Love You" de Dolly Parton.

Il a également déclaré qu'un témoin expert des héritiers, en transcrivant sa chanson, l'avait modifiée pour que les accords et la mélodie ressemblent davantage à "Let's Get It On".

"Je ne sais pas pourquoi il est autorisé à être un expert", a-t-il déclaré.

M. Sheeran est devenu combatif lors du contre-interrogatoire mené par Patrick Frank, un avocat des héritiers, balayant les divergences entre ses propres récits et ceux de sa coscénariste Amy Wadge sur le moment exact et la manière dont "Thinking Out Loud" a été écrit en février 2014.

Il a ridiculisé les questions de Frank sur la fréquence à laquelle Sheeran collabore avec d'autres pour écrire des chansons, ce qui, selon lui, est une pratique courante.

"Vous n'êtes pas en train d'innover", a-t-il déclaré.

Le contre-interrogatoire devrait se poursuivre dans l'après-midi. Si Sheeran est jugé responsable, un second procès aura lieu pour déterminer le montant des dommages et intérêts.