Au sein des marchés obligataires, Edmond de Rothschild AM a profité d’un mouvement de tension sur les taux longs en septembre pour augmenter légèrement son exposition aux emprunts d’État. « Si les emprunts d’État ont des rendements anormalement faibles, la dégradation de l’environnement économique appelle à ne pas être absent sur cette classe d’actifs », explique Benjamin Melman, Directeur des Gestions.D'une façon plus générale, il continue à privilégier la recherche de rendements et à préférer les obligations subordonnées financières qui présentent des rendements relativement élevés ainsi que des fondamentaux en amélioration avec la remontée des ratios core equity tier one.Enfin, le gestionnaire d'actifs estime que les obligations émergentes (en devises dures) sont en mesure de bénéficier de flux, notamment européens, en partance pour des rendements plus cléments après le retour du Quantitative Easing.