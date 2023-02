Pour Benjamin Melman, Global Chief Investment Officer chez Edmond de Rothschild Asset Management, « les marchés d’actions gardent un potentiel de hausse en anticipant ‘ le pivot ’ des banques centrales, à savoir la mise en place d’une politique monétaire plus neutre, voir l’extrapolation d’une politique plus accommodante ». Le gestionnaire d'actifs prévient cependant que même si l'économie mondiale semble plus équilibrée, il ne faut pas sous-estimer les pressions baissières sur les marges des entreprises et le risque d'une récession prochaine aux Etats-Unis.



Il reste globalement neutre sur les marchés d'actions. Si Edmond de Rothschild Asset Management continue à privilégier les pays émergents, il a relativement peu de biais en termes d'allocation géographique et investi dans ses trois thématiques de l'année : la santé, le big data et le capital humain.