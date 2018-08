EdRAM surpondère les actions de façon mesurée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edmond de Rothschild Asset Management surpondère les actions de façon mesurée. Le gestionnaire d’actifs a choisi – à la marge - de répartir cette surpondération entre l’Eurozone et les Etats-Unis afin d’intégrer le différentiel, qui s’annonce durable, de croissance entre les Etats-Unis et l’Europe et le fait que le protectionnisme, s’il devait se matérialiser, impacterait davantage les entreprises européennes, plateformes de l’économie mondiale.Edmond de Rothschild explique son allocation par la solidité des fondamentaux, avec une croissance mondiale qui reste bien orientée. " La croissance américaine, dopée par le plan de relance de Donald Trump, est soutenue tandis que le ralentissement en Europe comme au Japon est un peu plus marqué que prévu. En Chine, les autorités multiplient les mesures, essentiellement d'assouplissement monétaire, afin d'endiguer le risque d'une décélération accentuée ", détaille-t-il.Cette surpondération reste mesurée en raison des risques pesant sur les marchés : la question du protectionnisme, avec une escalade de menaces entre les Etats-Unis et les craintes d'un tarissement de la liquidité des marchés, et notamment de la liquidité issue des banques centrales.