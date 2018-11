Edenred acquiert une fintech américaine pour 600 millions de dollars

Paris (awp/afp) - La société française de services prépayés Edenred, maison mère de Ticket Restaurant, a annoncé jeudi l'acquisition de l'entreprise américaine Corporate Spending Innovations (CSI), spécialisée dans les moyens de paiement, pour un montant de 600 millions de dollars (523,6 millions d'euros).

Edenred "a conclu un accord portant sur l'acquisition de Corporate Spending Innovations (CSI), l'un des tout premiers fournisseurs de solutions automatisées pour le paiement inter-entreprises en Amérique du Nord", indique le groupe dans un communiqué.

Edenred est désormais "bien positionné pour saisir les nombreuses opportunités qu'offre le marché du paiement inter-entreprises nord-américain, en pleine transition digitale", a indiqué Edenred.

Etablie en Floride, CSI est l'un des leaders nord-américains des solutions de paiement interentreprises, il dispose d'un portefeuille de plus de 800 entreprises clientes et facilite leurs paiements auprès de 475.000 fournisseurs, ajoute le communiqué.

"Sur l'année 2018, CSI va gérer un volume de paiements de l'ordre de 11 milliards de dollars et traiter environ 900.000 transactions. Cette fintech établie et rentable enregistre depuis plusieurs années une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et anticipe un résultat brut d'exploitation de 26 millions de dollars en 2018", selon Edenred.

afp/rp