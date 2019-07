Edenred table sur un bénéfice opérationnel "record" en 2019

Paris (awp/afp) - La société française de services prépayés Edenred, maison mère de Ticket Restaurant, a annoncé mardi anticiper un bénéfice opérationnel record, "compris entre 520 et 550 millions d'euros" pour 2019, après des résultats supérieurs à ses attentes au premier semestre.

Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice net a progressé de 17,9% à 146 millions d'euros, précise un communiqué dans lequel l'entreprise réitère ses objectifs pour l'année en cours.

De son côté le chiffre d'affaires affiche une hausse de 16,8% à 777 millions d'euros, identique à celle du chiffre d'affaires opérationnel - hors revenus purement financiers - qui s'établit, lui, à 748 millions d'euros, de janvier à juin.

Cette croissance "prend en compte des effets de périmètre positifs (+4,5%)" liés aux dernières acquisitions, "des effets de change défavorables (-2,1%) et un impact négatif lié au Venezuela (-0,1%)", détaille Edenred.

"Sur la lancée de la bonne dynamique de l'année 2018, Edenred réalise une nouvelle forte progression de ses résultats au premier semestre 2019", a déclaré le PDG Bertrand Dumazy, cité par le communiqué.

"Le chiffre d'affaires opérationnel affiche une croissance à deux chiffres dans chacune des lignes de métiers et dans l'ensemble des zones géographiques où le groupe est présent", a-t-il souligné.

"Nous devrions connaître un bon deuxième semestre, de même nature que le premier", a affirmé M. Dumazy lors d'une conférence de presse téléphonique, ajoutant: "La probabilité est forte que nous battions nos objectifs".

Mardi, Edenred a réitéré tabler sur une croissance organique de son chiffre d'affaires opérationnel "supérieure à 7%" et une hausse de son résultat d'exploitation courant opérationnel "supérieure à 9%", confirmant les objectifs pluri-annuels qu'il s'est fixés.

Première activité d'Edenred, les "avantages aux salariés" (Ticket Restaurant, chèques emploi service préfinancés, etc.), qui représentent 64% du chiffre d'affaires opérationnel, voient leur activité progresser de 12,2% à 472 millions d'euros.

Le Brésil toujours "difficile"

Les "solutions de mobilité professionnelle", qui représentent un quart de l'activité du groupe, ont bondi de 19,3% à 192 millions d'euros.

Enfin dans les services de paiement aux entreprises et les avantages et récompenses aux salariés, ainsi que les programmes sociaux, l'activité a bondi de 43,1% à 84 millions d'euros.

Cette division, qui représente 10% de l'activité globale d'Edenred, a vu son activité dopée par l'acquisition, début 2019, de l'américain CSI, qui propose des solutions automatisées pour les paiements inter-entreprises en Amérique du nord.

Les comptes de CSI sont intégrés depuis le 1er janvier, comme ceux de The Right Fuel Company, 4ème gestionnaire de cartes carburant au Royaume Uni, dont Edenred détient 80%.

Par zones géographiques, l'Europe a vu son chiffre d'affaires opérationnel augmenter de 16,4% à 422 millions d'euros, tandis que celui de l'Amérique latine progressait de 9,9% à 266 millions d'euros.

L'Europe représente 56% du chiffre d'affaires opérationnel du groupe, contre 36% pour l'Amérique latine. Au sein de celle-ci, le Brésil, plus important pays étranger pour Edenred, le chiffre d'affaires opérationnel a enregistré une croissance de 7,1% et le groupe a "réussi à capter de nouveaux clients" pour son activité principale ("avantages aux salariés"), et ce "dans un contexte où le taux de chômage reste élevé".

Mais ce marché "reste difficile", a estimé le PDG d'Edenred, en l'absence d'une véritable "relance du marché du travail".

Quant à la France, elle a vu son chiffre d'affaires opérationnel s'établir à 128 millions d'euros, en hausse de 8,6%, grâce à la "forte croissance" du programme Ticket Restaurant, "portée par le gain de nouveaux clients, notamment sur le segment des PME".

Des innovations comme "le paiement mobile ou le paiement direct sur les plateformes de livraison de repas", ont dopé l'activité générée par le Ticket Restaurant, qui compte 900.000 utilisateurs digitaux dans l'Hexagone.

Les produits numériques représentent 80% du volume d'affaires du groupe, a annoncé M. Dumazy, grâce à une plateforme mondiale qui permet un meilleur déploiement des offres et une mutualisation des coûts.

