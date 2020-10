Edify : Lancement de l'offre publique de rachat des actions EDIFY du 8 octobre au 12 novembre 2020

Régime de l'Offre

La note d'information et l'Offre sont soumises au droit luxembourgeois.

L'Offre est hors du champ d'application de la loi luxembourgeoise du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d'acquisition, telle que modifiée.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec la note d'information et ses annexes mises à disposition sur les sites internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et d'EDIFY (www.edify-investmentpartner.com).

Toute publication relative à l'Offre et au Retrait, y compris les notices, fera l'objet d'un avis publié sur les sites Internet mentionnés ci-dessus.

EDIFY est une holding industrielle cotée sur le marché Euro-MTF de la bourse de Luxembourg.

Son portefeuille est constitué de participations majoritaires et minoritaires dans des ETI et PME européennes, à savoir Zurflüh-Feller (accessoires et systèmes pour les volets roulants et les fermetures industrielles), Sirem (solutions motorisées pour les couvertures de piscines, les agitateurs de tanks à lait et les équipements d'aqua fitness), Pellenc (matériels et outils électroportatifs pour la viticulture, l'oléiculture et les espaces verts), les Usines Métallurgiques de Vallorbe (outils abrasifs pour les industries bijoutière, horlogère, forestière, automobile et aéronautique), de Buyer (articles et ustensiles pour la cuisine et la pâtisserie), Thermo-Technologies (revêtement des surfaces de métaux précieux par procédé chimique ou électrolytique et fils de haute technicité), Gaviota-Simbac (composants et moteurs pour les stores et les volets roulants), Ligier Group (quadricycles légers pour les conducteurs sans permis) et Lacroix Emballages (emballages pour les produits laitiers solides).

