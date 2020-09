Edify : Premier semestre de l'exercice 2020

OPERATION FINANCIERE

Edify a annoncé, le 10 septembre, un projet d'offre publique de rachat de ses actions, suivi d'une demande de retrait de la bourse de Luxembourg motivé par la faiblesse du volume de titres échangés.

Son offre porte sur 309 357 actions, représentant 6,4 % du capital de la Société, au prix unitaire de 70 euros. Elle est prévue entre le 8 octobre et le 12 novembre prochains, sous réserve du vote de l'assemblée générale qui est convoquée le 6 octobre.

PROFIL

Edify est une holding industrielle cotée sur le marché Euro-MTF de la bourse de Luxembourg.

Son portefeuille est constitué de participations majoritaires et minoritaires dans des ETI et PME européennes, à savoir Zurflüh-Feller (accessoires et systèmes pour les volets roulants et les fermetures industrielles), Sirem (solutions motorisées pour les couvertures de piscines, les agitateurs de tanks à lait et les équipements d'aqua fitness), Pellenc (matériels et outils électroportatifs pour la viticulture, l'oléiculture et les espaces verts), les Usines Métallurgiques de Vallorbe (outils abrasifs pour les industries bijoutière, horlogère, forestière, automobile et aéronautique), de Buyer (articles et ustensiles pour la cuisine et la pâtisserie), Thermo Technologies (revêtement des surfaces de métaux précieux par procédé chimique ou électrolytique et fils de haute technicité), Gaviota- Simbac (composants et moteurs pour les stores et les volets roulants), Ligier Group (quadricycles légers pour les conducteurs sans permis) et Lacroix Emballages (emballages pour les produits laitiers solides).

CALENDRIER

Chiffre d'affaires du troisième trimestre : 30 novembre 2020

CONTACTS

Edify : Valérie Marqués, Directeur Financier (+352 24 83 16 20)

Shan : François-Xavier Dupont (+33 1 44 50 58 74)

www.edify-investmentpartner.com

