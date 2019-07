Edison : cession de E&P à Energean Oil and Gas

04/07/2019 | 10:38

Edison annonce la signature d'un accord pour la cession d'Edison Exploration and Production (E&P) à Energean Oil and Gas.



La vente porte sur 100% du capital d'Edison Exploration and Production (E&P) dont l'activité est liée au secteur de l'exploration et de la production d'hydrocarbures (secteur du pétrole et du gaz naturel).



Le prix de la transaction porte sur un montant de 750 millions de dollars US. Le versement supplémentaire de 100 millions de dollars US est prévu au début de la production du champ gazier Cassiopea en Italie.



Edison aura également droit à des redevances liées aux futurs développements en Égypte, ce qui porterait la valeur totale à près de 1 milliard USD.

Edison E&P possède notamment un portefeuille d'environ 90 licences dans 9 pays de la Méditerranée et du nord de l'Europe, ce qui correspond à une production sous quota de 49 000 barils par jour à fin décembre 2018.



Energean Oil and Gas s'engage à garantir un avenir de développement pour le secteur d'activité E & P et pour les personnes employées dans l'entreprise.



