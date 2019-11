Edito FNTR : 128 milliards de dollars

Il y a des infos comme ça dont personne ne parle mais qui laisse songeur. La presse économique s'est fait l'écho du fait que Warren Buffet ne sait plus où investir ses 128 milliards de dollars de liquidités. Warren Buffet, 88 ans, a été l'homme le plus riche du monde en 2018 mais il a perdu deux places en 2019. Sa fortune personnelle est estimée à 82,5 milliards de dollars. Ayant réussi grâce à son don d'investir là où il faut, il détient le fonds Berkshire Hathaway avec son associé Charles Munger, 95 ans. Et c'est ce fonds qui ne sait plus quoi faire de ses liquidités. 128 milliards de dollars (114 milliards d'euros) c'est plus que le PIB de la moitié des pays du monde. C'est plus que les crédits alloués dans le budget français à l'Education, l'enseignement supérieur, la recherche, et la défense ! Homme prudent, économe et certainement avisé, Warren Buffet dit espérer réaliser une « acquisition colossale ». Il est déjà entré au capital d'Amazon, appartenant à Jeff Bezos (qui, lui, est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde).

Ce qui frappe le plus, ce n'est pas le fait que des gens gagnent de l'argent. C'est surtout que des investisseurs privés réalisent des profits colossaux alors que les Etats eux, sont endettés jusqu'au cou. On dira que les Etats n'ont pas pour vocation de faire des bénéfices, mais d'assurer des services publics. C'est exact. Mais, à tout le moins, réduire les déficits, faire des économies pour se donner les moyens de leur politique devrait être la règle d'or. C'est ce qu'on nous dit quand on réforme les circuits de financement de la formation professionnelle, ou l'assurance-chômage. Sauf que les bénéficiaires constatent, eux, qu'ils en ont toujours moins. C'est aussi au final l'enjeu de la réforme des retraites. On verra bien. En attendant si Warren Buffet ne sait pas où placer son argent, on a quelques idées. Il parait qu'il entend, après sa mort, léguer 80% de sa fortune à la Fondation de Bill et Melinda Gates. Bill Gates est le deuxième homme le plus riche du monde…. C'est bien connu : l'argent va à l'argent.

Florence Berthelot