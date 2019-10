Edito FNTR : L'Histoire avec un grand H

Le 7 octobre à Bruxelles, la FNTR, le BGL allemand et la Fédération des Associations Nordiques (Suède, Norvège, Danemark et la Finlande en membre associé) ont officialisé leur coopération renforcée concrétisée par l'ouverture de bureaux communs dans la capitale européenne. C'est indiscutablement une première dans le transport en Europe. Et c'est exactement comme cela que cela a été perçu dans les milieux européens. Cette construction ne s'est pas faite en un jour. Elle résulte d'années d'échanges, de travail. On a appris à se connaître. On a vite compris que les problématiques des transporteurs routiers étaient les mêmes par-delà les frontières. Que les valeurs et propositions étaient les mêmes. Il est devenu évident que l'on serait plus forts ensembles que séparés.

Sans tomber dans le lyrisme, c'est historique. Et ce n'est sans doute qu'un début car le but est de ne pas fonctionner en circuit fermé. Lors des discours et débats qui ont marqué cette journée, il était difficile de se pas se projeter dans le temps et d'imaginer, dans quelques années d'ici, ceux qui nous succéderont se rappeler de ce moment. Quelque chose a été construit là. Des fondations ont été posées. A nous de continuer de bâtir. Il s'agit bien d'une Histoire qui commence, avec un grand H. Peut-être pas celles dont on parlera dans les livres d'école. Mais sans doute celles qui aboutissent à tant d'évidence qu'on se demandera, à l'inverse, comment il a pu en être autrement. Exactement comme il y a plus de soixante ans, après une guerre qui avait ravagé les nations, les anciens combattants, parfois amis, parfois ennemis, se sont unis pour créer l'Europe elle-même. Le Paquet Mobilité 1 est dans sa dernière ligne droite. Cet ensemble de réglementations s'appliquera au secteur du transport routier pour au moins les dix ans à venir. Mais bien d'autres dossiers importants nous attendent : un secteur du transport décarboné, le transport combiné, les infrastructures, le mix énergétique et sa taxation. Des dossiers engageants pour regarder vers le futur. Car comme disait Pierre Dac « L'homme a l'avenir devant lui, mais il l'aura dans le dos dès qu'il se retournera ».

Florence Berthelot