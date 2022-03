Edmond de Rothschild AM affiche un peu plus de prudence stratégique et tactique 04/03/2022 | 11:21 Envoyer par e-mail :

" On dit souvent que les crises géopolitiques offrent de bons points d'entrée pour les investisseurs mais bien souvent, c'est aussi parce qu'elles ont été accompagnées par une ‘ capitulation ‘ des investisseurs. Or il n'en a rien été jusqu'ici ", fait remarquer Benjamin Melman, CIO Edmond de Rothschild Asset Management.



Ce dernier souligne qu'il est encore trop tôt pour savoir à quel point la croissance et l'inflation européenne et mondiale seront affectées par la guerre en Ukraine, mais nous allons " indéniablement vers une dégradation ".



Dans " le contexte exceptionnel actuel ", le gestionnaire d'actifs se tient " prêt à faire évoluer de façon plus tactique sa politique d'investissement en fonction des circonstances ".





