Edmond de Rothschild AM nomme une Co-responsable de la Gestion Actions

Edmond de Rothschild Asset Management renforce ses équipes de gestion en accueillant une nouvelle collaboratrice dotée d'une solide expertise en matière d'actions européennes de petites et moyennes capitalisations, et de management. " Caroline Gauthier apportera sa contribution au développement d'une nouvelle étape de la stratégie de croissance audacieuse de la société, basée sur des investissements de conviction visant à créer de la valeur à long terme " explique le gestionnaire d'actifs.



Caroline Gauthier a rejoint Edmond de Rothschild Asset Management le 1er septembre 2021 en tant que Co-responsable de la Gestion Actions aux côtés de Jacques-Aurélien Marcireau, spécialiste en actions internationales et technologie.



Basée à Paris, elle est rattachée à Benjamin Melman, Global CIO Asset Management.



Caroline Gauthier, 46 ans, possède plus de 20 ans d'expérience dans les actions européennes, une expertise cœur reconnue depuis plusieurs décennies chez Edmond de Rothschild Asset Management. Elle a travaillé pendant 18 ans chez Amundi, tout d'abord en tant qu'Analyste/Gérante de fonds de petites et moyennes capitalisations européennes (2000-2014), puis en tant que Co-responsable des petites et moyennes capitalisations européennes (2015-2018). Avant de rejoindre Edmond de Rothschild Asset Management, elle a co-fondé et dirigé Comitium, filiale dédiée aux actifs cotés d'APAX Partners. Elle est diplômée de l'université Paris IX Dauphine, où elle a étudié la finance d'entreprise et l'ingénierie financière.





