Edmond de Rothschild AM réduit le risque actions dans ses portefeuilles

La semaine dernière, malgré un regain de volatilité enregistrée en début de semaine, la reprise des indices mondiaux est restée soutenue par la perspective d'une reprise de la vie économique, observe Edmond de Rothschild AM dans son flash hebdo. En Allemagne, Angela Merkel a évoqué une levée progressive des mesures de restrictions actuellement en vigueur, incluant la réouverture des petits commerces et des écoles début mai, rappelle la société de gestion.En Chine, si le PIB s'est significativement contracté au 1er trimestre, le début de reprise se constate progressivement, et ce, dès le mois de mars faisant suite à une réouverture effectuée sur toute la durée du mois.Aux Etats-Unis, en dévoilant finalement un plan en ligne avec les recommandations des différentes parties prenantes, Etats comme spécialistes scientifiques, Donald Trump présente un plan de déconfinement à la fois flexible et raisonné, et de surcroît, adoubé par les investisseurs, souligne Edmond de Rothschild AM.Par ailleurs poursuit le gérant, sur le front de l'emploi, le chiffre des inscriptions au chômage aux Etats-Unis est finalement ressorti en léger repli par rapport au 6,6 et 6,8 millions des deux semaines précédentes. Mais il est bien entendu trop tôt pour espérer y voir une réelle inflexion, souligne-t-il.Pour Edmond de Rothschild AM, si le rebond très marqué des actifs risqués en avril tient avant toute chose à l'action extraordinaire de la Fed et la multiplication de signes de franchissement du pic de l'épidémie dans certains pays, il n'en reste pas moins que la question de la poursuite du rebond se pose pour les prochaines semaines et prochains mois, surtout lorsque l'on prend en compte les récentes prévisions du FMI.Car estime le gérant, sur le plan fondamental, l'incertitude reste élevée et les valorisations ne sont plus aussi attractives.C'est la raison pour laquelle il réduit tactiquement le risque actions dans les portefeuilles, en abaissant notamment le poids des actions européennes. L'inquiétude grandit quant au plan européen sur le financement des Etats européens, constate Edmond de Rothschild AM.