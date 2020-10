Edmond de Rothschild AM reste neutre sur les actions 0 19/10/2020 | 11:44 Envoyer par e-mail :

Selon lui, les Etats-Unis devraient au contraire bénéficier d'un plan de relance dans les mois à venir.



Enfin, le Japon, en retard en termes de performance, mais avec une situation sanitaire positive et une sensibilité au cycle mondial, offre des opportunités tactiques, souligne le gérant.



Edmond de Rothschild reste donc neutre sur les actions, mais a abaissé l'Europe (désormais neutre) au profit du Japon (positif tactiquement). Le gérant demeure toujours neutre sur les actions américaines.



Il n'a pas modifié sa stratégie sur les obligations. Les taux demeurent dans un intervalle plutôt en bas de range.



Compte tenu des inquiétudes qui pèsent sur la dynamique européenne, le gérant a une préférence pour les taux européens vs les taux américains. Le crédit européen (IG et HY) et les obligations émergentes sont également préférés.





La semaine dernière, les marchés d'actions ont baissé particulièrement en Europe, observe Edmond de Rothschild AM. Aux Etats-Unis, ils restent positifs, aidés par la force des valeurs technologiques. Les taux d'intérêt ont également bénéficié de ce mouvement de risk off, le taux 10 ans allemand perdant 10 centimes sur la semaine. Dans cet environnement indique le gérant, il semble que les actions européennes demeurent vulnérables dans la mesure où la hausse de la pandémie et la moindre croissance économique vont peser sur la confiance des investisseurs et les croissances de bénéfices.

