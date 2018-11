Edmond de Rothschild Asset Management apprécie les emprunts d'Etat américains

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans sa lettre de stratégies d'allocations d'actifs de novembre, Edmond de Rothschild Asset Management rappelle avoir réduit tactiquement ses expositions cet été sur les actions, trouvant sur les marchés un excès de complaisance. La société de gestion a remonté tactiquement fin octobre le poids des actions (sur les Etats-Unis, l'Europe et les pays émergents) parce que les marchés sont passés d'un excès à l'autre, alors qu'il existe un potentiel de bonnes nouvelles d'ici la fin de l'année.Par ailleurs, Edmond de Rothschild Asset Management remonte la pondération sur les emprunts d'Etat américains et concentre sa défiance vis-à-vis des emprunts d'Etats " core " européens, considérant qu'à près de 3,2%, le rendement obligataire américain redevient intéressant et protège contre les inquiétudes qui pourront ressurgir face à un ralentissement économique.