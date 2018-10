Edmond de Rothschild Asset Management lance un nouveau service destiné aux gérants institutionnels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edmond de Rothschild Asset Management étend sa gamme de services aux gérants institutionnels avec une offre entièrement nouvelle. Le groupe entend mettre à la disposition des gérants tiers des outils de gestion de portefeuille et de distribution développés à l'origine pour ses propres besoins. Edmond de Rothschild Asset Management propose depuis 1988 ses activités Institutional and Fund Services, qui couvrent les activités de société de gestion de fonds alternatifs et d'OPCVM ainsi que les services de back-office (administration de fonds, banque dépositaire).Cette nouvelle offre, Extended Outsourcing Services (EOS) s'adresse aux gérants de fonds et de mandats institutionnels qui gèrent entre 1 et 10 milliards d'euros d'actifs et qui ont besoin de maîtriser leurs coûts dans un environnement de plus en plus concurrentiel." Ces gestionnaires d'actifs pourront se passer de développer leur propre plate-forme informatique, tout en ayant accès à des outils avancés et adaptés à leur industrie. Grâce à EOS, ils pourront se consacrer entièrement à leur cœur de métier, la gestion et la recherche de surperformance ainsi que le développement de leurs réseaux de distribution ", explique Serge Weyland, CEO d'Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) et responsable du métier Institutional and Fund Services du groupe.