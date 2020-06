Edmond de Rothschild Asset Management ne cède pas à l'optimisme ambiant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur les marchés, la dissymétrie entre le risque de bonnes surprises est est nette, estime Edmond de Rothschild Asset Management. Ainsi, fort de ce contexte de liquidités durablement abondantes et d'amélioration à court terme, le gérant conserve une exposition aux actifs risqués proche mais légèrement inférieure à la normale.Les marchés défensifs ayant été logiquement privilégiés par les investisseurs dans cette crise, le gérant a réduit le poids des actions américaines au profit des actions européennes afin de permettre aux portefeuilles de profiter de l'embellie conjoncturelle de court terme et de la détente du risque européen. Il s'agit d'un mouvement tactique, insiste Edmond de Rothschild Asset Management.Le gérant ne cherche pas à être plus exposé que nécessaire aux actifs risqués et l'euphorie actuelle des marchés suscite sa vigilance. Si la séquence qui arrive s'annonce favorable, l'absence de perspectives et les risques subsistent, conclut-il.