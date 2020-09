Edmond de Rothschild Corporate Finance : arrivée de 4 collaborateurs 0 08/09/2020 | 15:47 Envoyer par e-mail :

Ainsi, Thomas Hamelin, 42 ans, a rejoint Edmond de Rothschild Corporate Finance en tant que directeur associé à compter du 31 août 2020. Thomas était auparavant Managing Director chez Clearwater où il a passé cinq années.



Monsieur Hamelin intègre le comité de direction de Edmond de Rothschild Corporate Finance composé de Philippe Duval, Julien Béraud, Arnaud Petit, Nicolas Durieux, Philippe Flament et Grégory Fradelizi.



Anastasia Saldi, 30 ans, diplômée d'Audencia occupera le poste d'Associate. Venant de DC Advisory où elle est restée quatre ans, elle était au préalable aux Affaires Financières chez Rothschild & Cie.



Léa Ronez, 29 ans, rejoint le bureau de Lyon en tant qu'Associate après plus de quatre ans d'expérience chez Messier Maris. Léa est diplômée de l'EM Lyon.



Nicolas Levy, 28 ans, vient renforcer l'équipe de conseil en Financement & Restructuration après trois ans passés dans l'équipe des financements structurés de SG Mid Caps. Nicolas est diplômé de l'EM Lyon.





