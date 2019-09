Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires de Softair dans le cadre de l’adossement de la société au groupe WEECAP. Créée en 2003 et basée dans l’Essonne, Softair est une société de génie climatique qui opère principalement en Ile de France sur des bâtiments non résidentiels tertiaires (bureaux, commerces,) dans le cadre de chantiers de rénovation. La société, qui a réalisé plus de 10 m€ de CA en 2018, intervient dans l’installation, la maintenance et le dépannage d’équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation.Edmond de Rothschild a conseillé les dirigeants fondateurs de Softair dans l'adossement au groupe de génie électrique WEECAP ( chiffre d'affaires de 50 millions d'euros) détenu majoritairement par Sparring Capital depuis avril 2019 au côté de son management.Deux des trois dirigeants fondateurs de Softair accompagnent l'opération en restant actionnaires de Softair et en devenant actionnaires de WEECAP aux côtés de son management.Cette opération repose notamment sur la complémentarité des métiers (génie électrique, génie climatique), de la clientèle et des chantiers. Elle permet au nouvel ensemble de se renforcer en Ile de France et de se positionner sur des appels d'offres combinant les lots génie électrique et génie climatique, et de proposer des prestations additionnelles aux clients de chacune des deux entreprises.Cette transaction démontre la capacité des équipes de Edmond de Rothschild Corporate Finance à accompagner les actionnaires familiaux de tous secteurs dans leurs opérations capitalistiques structurantes, aussi bien dans la recherche des contreparties que dans la négociation des conditions.