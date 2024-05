Edmond de Rothschild REIM lance sa SCPI

Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM) lance sa société civile de placement immobilier, Edmond de Rothschild Europa. La SCPI à destination des épargnants grand public, propose une approche diversifiée en termes de géographies et de secteurs en capitalisant sur l’ancrage pan-européen de la plateforme d’investissement immobilier du groupe.



La stratégie de la SCPI donne accès à un portefeuille d'investissements paneuropéen, principalement au sein des pays où les équipes Edmond de Rothschild REIM sont présentes, et diversifié, notamment dans les secteurs de la logistique, des locaux d'activités, des bureaux centraux, de commerces et d'autres opportunités de niche.



Grâce à la présence locale des équipes, deux actifs immobiliers ont d'ores et déjà été sécurisés en exclusivité, le premier situé au Pays-Bas et le second en France, permettant de générer du revenu distribuable. De plus, un pipeline d'opportunités a déjà été constitué en Allemagne et en Irlande.



Edmond de Rothschild Europa s'inscrit également dans une approche durable et relève de l'Article 8 au sens de la réglementation SFDR. Elle bénéficie de l'engagement des équipes de la plateforme immobilière autour des enjeux ESG, placés au cœur des décisions de gestion.



Disponible à la souscription depuis mai 2024, et visant un taux de distribution cible de 6% net de frais de gestion (non garanti), la SCPI est accessible à partir de 5 000 euros, avec un prix de part à 200 euros. Elle répond aux différentes stratégies patrimoniales, et propose dès à présent différentes modalités de souscription : au comptant, à crédit, en démembrement ou en versement programmé à partir de 200 euros.