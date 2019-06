Edmond de Rothschild lance le fonds Pearl Infrastructure

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edmond de Rothschild et Pearl Advisory annoncent le premier closing de Pearl Infrastructure. Il s’agit d’un fonds spécialisé dans les infrastructures environnementales européennes sur la thématique de la transition énergétique et environnementale (investissements en equity majoritaire uniquement) avec 162 millions d’euros de souscriptions provenant d’une gamme diversifiée d’investisseurs institutionnels.Pearl Infrastructure reçoit le soutien financier de deux investisseurs stratégiques, la Banque Européenne d'Investissement (BEI) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), à hauteur de 30 millions d'euros chacun, aux côtés d'autres investisseurs institutionnels français et européens ainsi que le groupe Edmond de Rothschild. L'intervention de la BEI s'opère dans le cadre du fonds européen pour les investissements stratégiques, aussi appelé " Plan Juncker ".La création de Pearl Infrastructure répond à un double enjeu : l'augmentation des besoins de financement des industriels et des collectivités locales pour moderniser et optimiser des infrastructures vétustes et répondre aux contraintes règlementaires européennes grandissantes en matière environnementale.Forte d'un pipeline de projets travaillé depuis plus d'un an, l'équipe est désormais prête à déployer le fonds. Pearl Infrastructure cible 12-15 actifs représentant des investissements en equity de 15 à 40 millions d'euros, dans des sociétés de projets axées principalement sur trois thématiques (l'eau, la gestion des déchets, la production d'énergie renouvelable), des actifs principalement Greenfield mais aussi Early Brownfield basés sur des technologies matures.Pearl Infrastructure vise un montant d'engagements total de 250 millions d'euros levés pour la fin 2019.