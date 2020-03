Edmond de Rothschild maintient son allocation neutre sur les marchés actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La situation que connaissent les investisseurs, marquée par une liquidité qui disparaît peu à peu, est inédite, observe Edmond de Rothschild dans une note achevée le 16 mars. Si le contexte n’est pas le même qu’en 2008, période à laquelle les marchés ont fait face à des risques systémiques (subprimes, fragilité des banques), il se caractérise par de fortes incertitudes qui font plonger les places boursières chaque jour un peu plus.Dans ce contexte, le gérant maintient son allocation neutre sur les marchés actions et sous-pondère les marchés obligataires. Le gérant reste dans l'attente de mesures sanitaires ambitieuses aux Etats-Unis et au Royaume-Uni et d'une réponse économique forte Outre-Atlantique pour modifier son allocation d'actifs et tirer parti des niveaux de valorisation historiquement bas.