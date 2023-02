Edmond de Rothschild nomme 2 Directeurs adjoints pour la Banque Privée en France

Edmond de Rothschild fait évoluer la gouvernance de la banque privée en France. Cédric Galli et Vincent Aubuchou sont nommés Directeurs adjoints de la Banque Privée Edmond de Rothschild en France. Ils reportent à Renzo Evangelista, président du Directoire de Edmond de Rothschild France. En charge du Business Management, Cédric Galli conserve sa fonction de directeur de la région Est.



Il a débuté sa carrière au sein de la Banque Populaire avant d'exercer comme gérant privé puis de rejoindre CIC Banque Privée en 2001. Cédric Galli a rejoint Edmond de Rothschild en 2008 en tant que directeur adjoint, avant d'être nommé à la tête d'Edmond de Rothschild Banque Privée pour la région Grand Est en 2014.



En charge de la Transformation et de l'Innovation, Vincent Aubuchou conserve sa fonction de directeur de l'Ingénierie Patrimoniale en France. Il a rejoint Edmond de Rothschild en 2007 comme ingénieur patrimonial et est devenu directeur adjoint du département en 2015, puis directeur en 2019.



Réagissant à ces nominations, Renzo Evangelista, président du Directoire d'Edmond de Rothschild France, a déclaré : " Je peux compter sur leurs solides expertises, mais aussi sur l'esprit d'entreprendre qui les caractérise, pour renforcer plus encore les relations avec nos clients sur le long terme et relever avec audace les défis qui nous attendent ".