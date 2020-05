Edmond de Rothschild nomme un global CIO de la banque privée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Edmond de Rothschild annonce la nomination de Lars Kalbreier en tant que Global Chief Investment Officer (CIO) de la banque privée à compter du 1er octobre 2020. A ce poste, il supervisera l'ensemble des activités de gestion, discrétionnaire et de conseil en investissement pour la banque privée. Lars Kalbreier sera responsable de l'élaboration de la stratégie d'allocation d'actifs, de sa mise en œuvre et du développement de solutions d'investissement innovantes, dédiées aux clients privés.Il sera basé en Suisse et prendra ses fonctions à compter du 1er octobre 2020. Membre des comités exécutifs gestion d'actifs et banque privée, il reportera à Christophe Caspar.Professionnel reconnu, avec plus de 20 ans d'expérience dans la banque privée et la gestion d'actifs, Lars Kalbreier a effectué sa carrière au sein d'institutions financières prestigieuses en Europe. Depuis 2017, il était Global CIO Wealth Management et Head of Group thematic Investments de Vontobel à Zurich après avoir effectué l'essentiel de son parcours professionnel chez Credit Suisse.