Edmond de Rothschild poursuit la stratégie de convergence de ses métiers

Poursuivant sa stratégie de convergence entre ses différents métiers, Edmond de Rothschild, annonce plusieurs nominations qui ont pour objectif de placer ses 3 filiales spécialisées dans l’immobilier sous une direction unique et de regrouper ses plateformes d’investissement de private equity, immobilier et gestion d’actifs. Le gestionnaire d'actifs souhaite ainsi constituer une offre d’investissement intégrée recouvrant toutes les classes d’actifs.Dans ce contexte, deux nouveaux rôles de Deputy CEO (Directeur général adjoint) sont créés.Christophe Caspar a rejoint Edmond de Rothschild Asset Management le 1er novembre en tant que Deputy CEO de l'Asset Management, en charge des gestions. Membre du Comité Exécutif d'Edmond de Rothschild Asset Management et basé à Genève, il rapporte à Vincent Taupin, Global CEO Asset Management et Président du Directoire d'Edmond de Rothschild (France).Christophe Caspar était précédemment Directeur des Investissements chez Pictet Wealth Management (depuis 2016). Christophe Caspar bénéficie d'une longue expérience dans la gestion d'actifs acquise au cours des dix-sept années chez Russell Investments et auparavant au sein de Fleming Asset Management.Gad Amar, actuel Directeur Business Developpement d'Edmond de Rothschild Asset Management est nommé Deputy CEO de l'Asset Management, en charge des activités commerciales. A l'occasion de cette nomination, le périmètre de Gad Amar est étendu puisqu'il a désormais en charge le développement des partenariats exclusifs à l'international.Pierre Jacquot est nommé Directeur du métier Immobilier pour le Groupe et rejoint à cette occasion le Comité Exécutif de l'Asset Management. Il aura pour mission de renforcer les synergies entre les activités immobilières (Orox, Cording, Cleaveland) ainsi que la convergence avec les autres activités de gestion d'actifs et de banque privée.Johnny El Hachem, directeur général d'Edmond de Rothschild Private Equity, fait son entrée au Comité Exécutif de l'Asset Managemen