Edmond de Rothschild prend une participation au capital de ERAAM

En prenant une participation de 34 % dans ERAAM, Edmond de Rothschild réaffirme sa conviction dans le potentiel de croissance de la gestion quantitative. Avec une équipe de recherche et de gestion composée d'une dizaine de personnes, ERAAM est spécialisée dans la recherche de performance absolue issue de la gestion factorielle grâce à une approche propriétaire, disciplinée et transparente.Ce partenariat permettra à Edmond de Rothschild de lancer de nouvelles stratégies garantissant à nos clients l'accès à une offre d'opportunités d'investissements diversifiée, thématique et de qualité. De son côté, ERAAM pourra s'appuyer sur la puissance commerciale et la marque du groupe Edmond de Rothschild pour la distribution de ses fonds et accélérer son développement. Au-delà de la gestion et des aspects commerciaux, il s'agira de définir ensemble un programme commun de Recherche et Développement." Aujourd'hui, la compréhension et la maîtrise de la donnée procurent un réel avantage concurrentiel et nous croyons fermement à la complémentarité entre gestion de conviction et gestion quantitative ", a indiqué Christophe Caspar, CEO Asset Management du groupe Edmond de Rothschild.