Edmond de Rothschild reste prudent sur les actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La semaine dernière a été marquée par un regain d’aversion au risque, sur fond de crainte d’une deuxième vague d’épidémie, de faiblesse de la reprise économique post confinement et de tensions croissantes entre les USA et la Chine, observe Edmond de Rothschild. Les taux de contamination repartent à la hausse aux USA, en Corée, en Allemagne et dans de nombreux pays émergents, engendrant quelques crispations sur les marchés, même si la progression reste globalement mesurée.Dans cet environnement incertain, le gérant reste prudent sur les actions, notamment en Europe, ainsi que sur les devises émergentes tandis qu'il reste surpondéré sur la dette Investment Grade pour laquelle les banques centrales continuent d'exercer un soutien massif.