Edouard de Saint Pierre est nommé directeur de la banque privée Lombard Odier en France

La Banque Lombard Odier & Cie, gestionnaire de fortune basé à Genève, a nommé Edouard de Saint Pierre à la tête du bureau de Lombard Odier en France. Il succède à Joëlle Pacteau, qui évolue au sein du groupe. Au moment où Lombard Odier célèbre ses vingt ans de présence en France, Edouard de Saint-Pierre aura pour mission d'accélérer le développement de la clientèle, avec un accent particulier sur les entrepreneurs liés à la technologie et au digital, les familles internationales et les millennials.



Il s'appuiera sur une équipe constituée de gérants, d'ingénieurs patrimoniaux et d'experts en investissement. Edouard de Saint Pierre, 38 ans,a rejoint Lombard Odier en 2018 après 12 ans de carrière chez UBS et JP Morgan notamment à Genève, Zurich et Londres.



Il a occupé plusieurs postes stratégiques au sein du COO office de l'activité Clientèle Privée de Lombard Odier, menant des projets d'envergure en lien avec le développement des activités commerciales, l'efficience opérationnelle et la transformation digitale.



"Notre croissance en France depuis 20 ans reflète notre engagement à long terme sur ce marché stratégique. Nous sommes convaincus que la connaissance d'Edouard du secteur de la banque privée et son expertise en matière des besoins de la clientèle et notamment de la nouvelle génération va soutenir le développement d'un marché qui recense de nombreuses pépites entrepreneuriales, notamment dans la technologie et l'innovation", a déclaré Frédéric Rochat, associé-gérant du groupe Lombard Odier et coresponsable de la division Clientèle privée.