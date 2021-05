Edwin Poots élu à la tête du DUP en Irlande du Nord

BELFAST, 14 mai (Reuters) - Edwin Poots, ministre de l'Agriculture du gouvernement semi-autonome nord-irlandais, a été élu vendredi à la tête du Parti unioniste démocrate (DUP) d'Irlande du Nord.

Il succède à Arlene Foster, qui a démissionné fin avril sous la pression de membres de son parti, mécontents de sa gestion du Brexit notamment. Arlene Foster a également annoncé qu'elle quitterait fin juin ses fonctions de Première ministre nord-irlandaise.

Jugé par certains commentateurs plus vigoureusement opposé au protocole nord-irlandais instauré après le Brexit et aux contrôles douaniers entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni qu'Arlene Foster, et également plus conservateur sur les questions sociétales, Edwin Poots a battu de justesse son rival Jeffrey Donaldson, obtenant 19 voix des élus du DUP contre 17 à son adversaire.

Dès l'annonce de son élection, il a promis de se battre contre le protocole nord-irlandais et de continuer à faire du DUP "la voix authentique de l'unionisme". (Clodagh Kilcoyne, avec Padraic Halpin à Dublin, version française Jean-Stéphane Brosse)