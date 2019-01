Effet "très limité" des "Gilets jaunes" sur les défaillances

Le nombre de défaillances, tous secteurs d'activité confondus, est ressorti à 3.992 au mois de décembre, soit 3,6% de moins que pour la même période un an auparavant (4.143).

Le nombre de défaillances dans le commerce, principal secteur exposé aux perturbations, a diminué de 16% sur le segment de gros et de 1% dans le commerce de détail, précise l'assureur-crédit dans un communiqué.

"Le seul sous-segment semblant avoir été affecté est le commerce de détail d'habillement avec une hausse de 22% soit 15 défaillances de plus qu'en décembre 2017 sur l'ensemble du territoire", poursuit la Coface.

Dans le secteur de la restauration, la hausse de 6% enregistrée en décembre par rapport à la même période un an auparavant s'inscrit dans le prolongement de la tendance du second semestre au cours duquel elles ont progressé de 8%, souligne l'établissement, ajoutant que les défaillances de bars et cafés ont même diminué de 7%.

Dans le tourisme, autre secteur exposé aux perturbations liées au mouvement des "Gilets jaunes", le nombre de défaillances est ressorti à 32 contre 23 un an auparavant.

"Compte tenu de la faiblesse du nombre de défaillances évoquées, l'effet du mouvement ne peut être considéré comme significatif", résume la Coface en prévenant toutefois que "d'éventuels effets devraient être plus perceptibles à la lumière des défaillances du mois de janvier, voire des mois suivants, si le mouvement venait à s'inscrire dans la durée."

HAUSSE ATTENDUE DES DÉFAILLANCES EN 2019

Sur l'ensemble de l'année dernière, 52.665 entreprises françaises ont fait faillite, en baisse de 2,9% par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi le niveau le plus bas depuis 2008.

En 2018, les principales faillites ont été concentrées dans les secteurs de la distribution et de l'agroalimentaire, notamment dans le commerce du jouet avec les défaillances de Toys'R'US et Ludendo (respectivement 326,8 millions d'euros et 151,4 millions d'euros de chiffre d'affaires) et la filière de la viande avec la société Doux (316,1 millions d'euros de CA) et la coopérative UKL-Arrée (216,5 millions d'euros de CA), précise la Coface.

"Si le premier semestre a vu les défaillances diminuer (-7,2%), le second a enregistré une progression (+2,3%) qui devrait se prolonger en 2019", prévient l'assureur-crédit.

Ce dernier s'attend à une hausse de 1% du nombre défaillances cette année en raison d'une conjoncture pénalisée par un environnement international dégradé, lié à la montée du protectionnisme et au ralentissement des principaux partenaires commerciaux de la France.

"La dynamique haussière des défaillances ne sera pas suffisante pour annuler les améliorations de 2017 et 2018", souligne toutefois la Coface qui s'attend à une croissance de l'économie française de 1,4% cette année après 1,5% en 2018.

(Marc Joanny, édité par Yves Clarisse)