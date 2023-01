Effondrement, contamination : Des scientifiques mexicains tirent la sonnette d'alarme au Train Maya

Aux yeux du président Andres Manuel Lopez Obrador, un chemin de fer que son gouvernement est en train de construire - connu sous le nom de Tren Maya - apportera une connectivité moderne à des régions privées de retombées économiques importantes depuis des générations.

Mais le chemin de fer et sa construction hâtive mettent aussi gravement en danger la nature sauvage vierge et les anciens systèmes de grottes sous le sol de la jungle, selon de nombreux scientifiques et activistes environnementaux.

Le chemin de fer "divise la jungle en deux", a déclaré Ismael Lara, un guide qui emmène les touristes dans une grotte qui abrite des millions de chauves-souris près de la réserve de biosphère de Calakmul. Lara craint que le train, qui doit passer à proximité, ne perturbe les itinéraires de la faune et n'attire trop de développement dans des écosystèmes fragiles.

Pendant près d'un an, Reuters a photographié les travaux de construction sur toute la longueur de la voie ferrée prévue, documentant l'évolution du projet phare que Lopez Obrador s'est engagé à terminer d'ici la fin de 2023.

Les 1 470 km de voies ferrées doivent transporter des trains diesel et électriques à travers la péninsule du Yucatan et relier la principale destination touristique du Mexique, Cancun, aux anciens temples mayas de Chichen Itza et Palenque.

Le chemin de fer a profondément divisé les Mexicains et les controverses entourant la construction illustrent les luttes auxquelles sont confrontés les pays en développement du monde entier pour équilibrer le progrès économique et la responsabilité environnementale.

FONATUR, l'agence de tourisme mexicaine chargée du projet, a déclaré que le chemin de fer sortirait plus d'un million de personnes de la pauvreté et pourrait créer jusqu'à 715 000 nouveaux emplois d'ici 2030. Les coûts de construction devraient atteindre 20 milliards de dollars, a déclaré M. Lopez Obrador en juillet.

Mais alors que le projet a déjà dépassé le budget de plusieurs milliards de dollars et pris du retard, des scientifiques et des activistes affirment que le gouvernement a pris des raccourcis dans ses évaluations des risques environnementaux afin de le terminer pendant que Lopez Obrador est encore au pouvoir.

En décembre, des experts des Nations Unies ont averti que le statut du chemin de fer en tant que projet de sécurité nationale permettait au gouvernement de contourner les garanties environnementales habituelles, et ont appelé le gouvernement à protéger l'environnement conformément aux normes mondiales.

FONATUR a défendu la rapidité avec laquelle les études ont été produites. "Des années ne sont pas nécessaires, l'expertise, les connaissances et la capacité d'intégration sont nécessaires", a-t-il déclaré en réponse aux questions de Reuters. Il a refusé de commenter la déclaration de l'ONU.

CENOTES

Le tracé du Tren Maya découpe une bande de 14 mètres de large à travers certains des écosystèmes les plus uniques au monde, rapprochant le monde moderne d'espèces vulnérables comme les jaguars - et les chauves-souris.

Il passera au-dessus d'un système de milliers de grottes souterraines creusées par l'eau au cours de millions d'années dans la roche calcaire tendre de la région.

Des piscines cristallines appelées cenotes ponctuent la péninsule du Yucatan, là où la surface calcaire s'est effondrée pour exposer les eaux souterraines. La plus longue rivière souterraine connue au monde traverse ces grottes, qui ont également été le théâtre de découvertes telles que des fossiles humains anciens et des artefacts mayas comme un canoë dont l'âge est estimé à plus de 1 000 ans.

Si elle est mal construite, la voie ferrée risque de percer le sol fragile, y compris dans les grottes encore inexplorées situées en dessous, déclare Emiliano Monroy-Rios, un géochimiste mexicain de l'université Northwestern qui a beaucoup étudié les grottes et les cénotes de la région.

Le diesel, ajoute-t-il, pourrait également s'infiltrer dans le réseau de piscines et de rivières souterraines, principale source d'eau douce de la péninsule.

Avec moins de 20 % du système souterrain censé avoir été cartographié, selon plusieurs scientifiques interrogés par Reuters, de tels dommages pourraient limiter d'importantes découvertes géologiques.

L'étude d'impact environnemental du gouvernement pour la section 5, le tronçon le plus controversé, indique que les impacts environnementaux sont "insignifiants" et ont été atténués de manière adéquate. L'étude indique que le risque d'effondrement a été pris en compte dans l'ingénierie des voies, et que la zone sera surveillée par un programme de prévention.

Des dizaines de scientifiques ne sont pas d'accord, écrivant dans des lettres ouvertes que les évaluations sont truffées de problèmes, notamment des données périmées, l'omission de grottes récemment découvertes et le manque de contribution des experts locaux en hydrologie.

"Ils ne veulent pas reconnaître la fragilité de la terre", a déclaré Fernanda Lases, une scientifique de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM) basée à Mérida, qualifiant les problèmes identifiés de "très inquiétants".

Les noms des 70 experts qui ont participé à l'étude du gouvernement ont été expurgés de la publication.

L'un des éléments de recherche utilisés par le gouvernement pour étayer ses conclusions est tiré d'un blog de Monroy-Rios, qui affirme n'avoir jamais été contacté par les auteurs du rapport. Ses recherches soulignent la nécessité d'une surveillance et d'un contrôle étendus pour tout projet d'infrastructure dans la région. Il affirme que cela n'a pas eu lieu.

"Je suppose que leurs conclusions étaient préformatées", a déclaré Monroy-Rios. "Ils veulent faire vite et c'est une partie du problème. Il n'y a pas de temps pour une exploration appropriée."

Un expert qui a participé aux rapports et qui a parlé à Reuters sous couvert d'anonymat, a déclaré que le travail avait été fait rapidement.

"Il y avait de la pression, notamment en raison des délais de livraison", a déclaré l'expert.

L'expert s'est dit inquiet que le gouvernement n'atténue pas correctement les risques que les experts avaient mis en évidence dans les études d'impact du gouvernement ou ne consacre pas les ressources nécessaires à la maintenance du train.

FONATUR a déclaré que le projet disposerait de ressources et de soins de suivi à l'avenir, y compris des programmes établis pour la protection de l'environnement.

"Le projet du train Maya est bien sûr sûr sûr, surveillé et réglementé par les autorités environnementales, comme cela a été le cas jusqu'à présent", a déclaré l'agence à Reuters.

L'Inecol, l'institut d'écologie du Mexique qui a produit les rapports, n'a pas répondu aux demandes répétées de commentaires. Un porte-parole de Lopez Obrador n'a pas répondu à une demande de commentaire.

LE SUD-EST OUBLIÉ

Malgré les inquiétudes suscitées par le chemin de fer, il bénéficie du soutien de nombreuses personnes dans des villages qui, pendant des décennies, se sont sentis largement oubliés dans les plans de développement nationaux.

À Xkuncheil, une petite ville poussiéreuse d'environ 140 habitants située sur la section 2 du train qui traverse l'État de Campeche, Luz Elba Damas Jimenez, 69 ans, possède un petit magasin vendant des sodas et des snacks près des voies. Beaucoup de ses voisins, surtout les jeunes hommes, travaillent sur le projet, dit-elle. Elle a également plus de clients maintenant.

"Le gouvernement travaille sur de bonnes choses pour le pays... Parfois, il n'y a tout simplement pas de travail dans ces petites villes, mais maintenant ils ont des emplois", a-t-elle déclaré. "La vérité, c'est que nous en avons bénéficié".

Martha Rosa Rosado, à qui le gouvernement a proposé de déménager lorsqu'un plan antérieur pour les voies ferrées devait passer par sa maison dans le quartier Camino Real de Campeche, a fait écho à ces sentiments.

"Aucun gouvernement ne se souvient jamais du sud-est. Tout va vers le nord, et le sud-est est oublié", a-t-elle déclaré alors qu'elle faisait griller du porc devant sa maison depuis 40 ans.

À quelque 450 kilomètres (280 miles) de là, à Playa del Carmen, près des stations balnéaires animées par les touristes, un groupe de bénévoles - équipés de casques et de lampes frontales - descendent dans les grottes le week-end pour surveiller leur état.

Roberto Rojo, un biologiste du groupe, affirme que le train mettra en danger l'ensemble de l'écosystème au-dessus et au-dessous du sol.

"Ils font maintenant des études qui auraient dû être faites il y a au moins quatre ans", a déclaré Rojo à l'intérieur d'une grotte située juste en dessous de l'endroit où le train doit passer.

Derrière lui, des racines d'arbres descendent du plafond de la grotte comme une corde grossière, s'étirant vers le bas pour être désaltérées par l'eau accumulée à ses pieds.

"Il s'agit de notre vie. Nous mettons en péril et en danger la stabilité de cet écosystème", dit-il.

(1 $ = 19,2527 pesos mexicains)