Effondrement des nuitées hôtelières en avril

Zurich (awp) - Les structures hôtelières helvétiques ont assisté en avril à une évaporation de 92,4% sur un an du nombre de nuitées à quelque 200'000 unités, révèle lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'éclatement de la pandémie de coronavirus et l'adoption de mesures de confinement mi-mars avaient déjà mené à une chute de plus de 60% le mois précédent.

La débandade des hôtes étrangers (-96,3%) s'est avérée plus importante encore que pour les visiteurs autochtones (-87,4%), selon un communiqué.

Cette dégringolade a eu des répercussions sur l'ensemble de la saison hivernale, qui court de novembre à fin avril. Le nombre de nuitées a fondu de près d'un quart à 16,7 millions.

jh/al