Egan-Jones soutient 4 des candidats dissidents de Macellum au conseil d'administration de Kohl's

La société de conseil en procuration Egan-Jones a recommandé aux actionnaires de Kohl Corp d'élire quatre des dix candidats au conseil d'administration proposés par la société d'investissement activiste Macellum Advisors, alors que le grand magasin envisage de se vendre.

Egan-Jones a déclaré que les actionnaires devraient soutenir Jeffrey Kantor, Pamela Edwards, Francis Ken Duane et Jonathan Duskin, fondateur et gestionnaire de portefeuille de Macellum, en faisant valoir que le détaillant n'a pas réussi à remédier correctement à sa sous-performance.

"Le manque d'engagement du conseil d'administration envers la création de valeur entrave les possibilités de croissance et l'examen d'alternatives stratégiques qui pourraient être dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires", selon le rapport vu par Reuters.

"Il y a un besoin urgent de changement dans la salle du conseil pour mettre fin à la tendance à la sous-performance et, au lieu de cela, se concentrer sur le déblocage de la valeur pour les actionnaires."

Les actionnaires de Kohl's doivent voter pour les administrateurs lors de l'assemblée annuelle de la société prévue mercredi.

Un représentant de Kohl's a salué le "large soutien que (la société) a reçu des actionnaires" et a déclaré que le conseil d'administration actuel veillera à ce que l'examen des alternatives ne soit pas "perturbé ou entravé".

Un représentant de Macellum a déclaré que l'entreprise espère que "les actionnaires voient clair dans le jeu de Kohl's concernant les "conséquences involontaires" et reconnaissent que la seule façon d'assurer un changement progressif du conseil d'administration est de voter" pour l'activiste.

Auparavant, Institutional Shareholder Services (ISS), le rival nettement plus important d'Egan-Jones, avait recommandé aux investisseurs de soutenir deux candidats de Macellum - Jeffrey Kantor et Pamela Edwards.

Ce vote intervient après que Macellum et plusieurs partenaires aient conclu l'année dernière un accord pour abandonner une lutte similaire. En retour, les fonds spéculatifs ont obtenu deux sièges au conseil d'administration pour leurs candidats. En même temps, la société a ajouté un troisième administrateur indépendant au conseil.

Macellum a fait valoir que Kohl's n'a pas fait suffisamment d'efforts pour redresser son activité et fait pression sur le conseil pour qu'il vende la société. La société a déclaré avoir rencontré plus de 20 acheteurs potentiels. (Reportage de Svea Herbst-Bayliss ; édition de Chizu Nomiyama et Richard Chang)