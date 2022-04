Egon Zehnder nomme un nouveau responsable des activités suisses

Zurich (awp) - L'entreprise de recherche de cadres supérieurs et de conseil en gestion d'entreprise Egon Zehnder a nommé un nouveau directeur des activités suisses. Dominik Schaller prendra ses fonctions à partir du 1er mai.

Il sera responsable des activités suisses et continuera de diriger l'antenne zurichoise du chasseur de tête international.

Auparavant au sein de McKinsey et Julius Baer, Dominik Schaller travaille pour Egon Zehnder depuis 2005 en qualité de consultant auprès des conseils d'administration pour accompagner leur composition et optimisation. Il collabore également avec des dirigeants d'entreprises en Suisse et à l'étranger.

ib/jh