Egypte-Au moins 40 morts dans l'incendie d'une église-sources de sécurité

LE CAIRE (Reuters) - Au moins 40 personnes ont été tuées et 45 blessées dimanche dans un incendie à l'intérieur d'une église dans la ville égyptienne de Gizeh, ont déclaré à Reuters deux sources de sécurité.

Un incendie d'origine électrique s'est déclaré pendant la messe, alors que 5.000 personnes étaient réunies dans l'église copte Abu Sifin, dans le quartier d'Imbaba, ont précisé les mêmes sources.

L'incendie a bloqué une entrée de l'église, provoquant une bousculade, ont-elles ajouté, précisant que la plupart des personnes tuées étaient des enfants.

"Les gens se rassemblaient aux troisième et quatrième étages, et nous avons vu de la fumée provenant du deuxième étage. Ils se sont précipités pour descendre les escaliers et ont commencé à tomber les uns sur les autres", a déclaré Yasir Munir, un fidèle de l'église.

"Puis nous avons entendu une détonation et il y a eu des étincelles et du feu qui sortaient de la fenêtre", a-t-il ajouté, précisant que lui et sa fille se trouvaient au rez-de-chaussée et avaient pu s'échapper.

Gizeh, deuxième ville d'Égypte, se trouve sur une rive du Nil, en face du Caire.

"Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes innocentes qui sont parties rejoindre leur Seigneur dans l'un de ses lieux de culte", a déclaré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi dans un tweet.

(Reportage Ahmed Mohamed Hassan, rédigé par Nafisa Eltahir, version française Jean-Michel Bélot)