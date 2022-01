Egypte-L'activiste Ramy Shaath va être libéré de prison-sources

LE CAIRE, 3 janvier (Reuters) - Les procédures pour libérer le militant politique Ramy Shaat, détenu en Égypte, sont en cours, ont déclaré lundi quatre sources judiciaires et sécuritaires.

Deux des sources, qui préfèrent conserver l'anonymat, ont précisé que l'activiste serait expulsé vers la France à sa libération.

L'ancien député égyptien Anouar el-Sadat, qui a servi de médiateur dans un certain nombre de libérations récentes, a indiqué dans un communiqué que Ramy Shaat serait libéré et expulsé.

Ramy Shaath, membre de plusieurs groupes politiques laïcs en Égypte et co-fondateur du mouvement égyptien pro-palestinien BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions), a été arrêté en juin 2019 et se trouvait en détention provisoire dans l'attente de son procès pour avoir aidé une organisation terroriste.

L'épouse française de Ramy Shaath, Céline Lebrun Shaath, qui a été expulsée d'Égypte après l'arrestation de son mari, a demandé au gouvernement français de faire pression sur l'Égypte pour obtenir sa libération. (Reportage Haithem Ahmed, Ahmed Mohamed Hassan et Aidan Lewis; version française Camille Raynaud)