Egypte-Le chef des Frères musulmans doit être rejugé-justice

LE CAIRE, 30 septembre (Reuters) - La Cour pénale du Caire a ordonné un nouveau procès du dirigeant des Frères musulmans Mohamed Badie et d'autres personnalités de la confrérie interdite en raison de l'apparition de nouvelles charges, apprend-on dimanche de source judiciaire et par l'agence de presse nationale Mena.

Mohamed Badie a été condamné plusieurs fois à la peine capitale et à des peines de prison à perpétuité dans une série de procès depuis le renversement par l'armée égyptienne du président démocratiquement élu Mohamed Morsi, lui aussi issu des Frères musulmans, en juillet 2013.

Selon l'agence Mena, le nouveau procès concerne une affaire jugée en février 2015 dans laquelle 15 personnes, dont Mohamed Badie, ont été condamnées à perpétuité pour incitation à la commission d'un meurtre et tentative d'assassinat sur la personne de manifestants anti-Frères musulmans près du siège de la confrérie en juin 2013. Quatre autres personnes ont été condamnées à mort dans cette affaire.

Les nouvelles accusations incluent le meurtre avec préméditation, la tentative de meurtre, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et possession d'armes non autorisées, rapporte l'agence Mena. Elle n'explique pas pourquoi l'acte d'accusation a été modifié mais, selon la loi égyptienne, il peut être modifié en cas d'apparition de nouvelles preuves.

Les nouvelles charges ne concernent que les personnes en détention et non celles qui ont été jugés par contumace.

Khairat al Chater, autre dirigeant de la confrérie, figure également parmi ceux qui doivent être rejugés, selon Mena. (Haitham Ahmed; Danielle Rouquié pour le service français)