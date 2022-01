Egypte-Le militant Ramy Shaat libéré après avoir renoncé à sa nationalité-famille

CAIRE, 8 janvier (Reuters) - Les autorités égyptiennes ont libéré le militant politique égyptien-palestinien Ramy Shaath après plus de 900 jours de détention, a annoncé samedi sa famille dans un communiqué.

Ramy Shaath, membre de plusieurs groupes politiques laïcs en Egypte et co-fondateur du mouvement égyptien pro-palestinien BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions), a été arrêté en juin 2019 et se trouvait en détention provisoire dans l'attente de son procès pour avoir aidé une organisation terroriste.

Selon le communiqué publié par sa famille, Ramy Shaath a été contraint de renoncer à sa nationalité égyptienne. Il est en route pour la France, ajoute le communiqué. (Reportage Aidan Lewis, rédigé par Yomna Ehab; version française Claude Chendjou, édité par XX)