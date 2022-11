Egyptien-La famille de l'opposant Alaa Abd el-Fattah a reçu "une preuve de vie"

LE CAIRE, 14 novembre (Reuters) - Une lettre qualifiée de "preuve de vie" a été adressée à la famille d'Alaa Abd el-Fattah, a annoncé sur Twitter une soeur de l'opposant égyptien emprisonné et gréviste de la faim.

"Alaa est vivant, il dit qu'il a à nouveau bu de l'eau le 12 novembre", a écrit Sanaa Seif. "C'est son écriture, il n'y a pas de doute. Enfin une preuve de vie."

Alaa Abd el-Fattah, militant et blogueur de premier plan, a été condamné en décembre 2021 à cinq ans de prison pour diffusion de fausses nouvelles et a entamé, le 2 avril, une grève de la faim qui dure depuis 220 jours, afin de protester contre son emprisonnement et ses conditions de détention.

Dans une escalade qui a coïncidé avec l'arrivée des dirigeants mondiaux en Égypte pour la conférence sur le climat COP27, il a informé sa famille qu'il cesserait de boire de l'eau dimanche. (Nafisa Eltahir et Moataz Mohamed; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)