Quelques semaines après l'annonce de son lancement, Eiffel Impact Debt obtient le LuxFLAG ESG Label - Applicant Fund Status. C'est le premier fonds de dette privée en Europe labellisé ESG - Applicant Fund Status par l'organisation indépendante européenne et internationale, LuxFLAG. Ce label est une nouvelle marque de reconnaissance pour un fonds particulièrement innovant, a indiqué le gérant d'actifs spécialisé dans le financement des entreprises.LuxFLAG est une organisation indépendante et internationale à but non lucratif créée en 2006 pour promouvoir la mobilisation de capitaux en faveur de l'investissement durable. L'agence de labellisation encourage les acteurs de la finance à agir de manière responsable pour un avenir durable.Le LuxFLAG ESG Label - Applicant Fund Status est attribué aux fonds d'investissement qui ont vocation à intègrer l'analyse des considérations environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) tout au long de leur processus d'investissement. Pour être éligible à un tel label, les fonds doivent avoir un filtre ESG pour 100% de leur portefeuille investi, en ligne avec les meilleures pratiques de place, comme c'est le cas pour Eiffel Impact Debt qui va même un cran plus loin.