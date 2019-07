Eiffel Investment Group crée le premier fonds de dette privée à impact en Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eiffel Investment Group crée Eiffel Impact Debt, le premier fonds de dette privée qui place le « risque d'impact » au même niveau que le risque financier. Le fonds financera le développement d'entreprises européennes, en les incitant à avoir un impact positif sur différents thèmes, en particulier la création d'emplois. Destiné aux investisseurs institutionnels, il permettra de piloter de façon objective et transparente leur contribution positive à l'économie réelle." L'investissement responsable est une affaire d'actions concrètes. Les fonds d'Eiffel financent déjà des centaines de projets de transition énergétique, de PME créatrices d'emplois, d'innovations... Notre nouveau fonds Eiffel Impact Debt va encore plus loin grâce à une approche innovante de l'impact, à la fois volontariste et pragmatique, pour s'assurer de l'impact positif des entreprises financées ", a déclaré Fabrice Dumonteil, président d'Eiffel Investment Group.Eiffel Investment Group continue d'innover en lançant un fonds de nouvelle génération, qui combine un rendement attractif, la maîtrise du risque financier et un impact réel mesurable.