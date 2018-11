Ekaterinburg World Expo 2025 Bid Committee : Des peintres internationaux ont repensé la matriochka pour soutenir la candidature de la Russie à l'Expo 2025

Ekaterinburg World Expo 2025 (Bid Committee) / Mot-clé(s) : Autres

08-Nov-2018



Des peintres internationaux ont repensé la matriochka pour soutenir la candidature de la Russie à l'Expo 2025 Le 8 novembre 2018. Des peintres internationaux de 10 pays ont apporté un nouveau regard sur la poupée russe. En créant des images restylées, ils ont appelé à sauver la planète pour les générations futures. Le projet est réalisé dans le cadre de la campagne artistique de soutien à la candidature d'Ekaterinbourg à l'Exposition universelle de 2025. Jusqu'à mi-novembre, on peut admirer 10 matriochkas internationales à Paris, Londres, Berlin, Bruxelles, Milan, Barcelone, Buenos Aires, Le Cap, Shanghai et Dubaï. Ces villes accueillent également 10 autres poupées peintes par des artistes et designers russes. Ces vingt ambassadrices de la candidature d'Ekaterinbourg sont fabriquées en fibre de verre et interagissent avec le public en réalité augmenté. Par exemple, Bruxelles abrite une matriochka qui représente la femme moderne fière d'elle. Cette image est transmise par des éléments éclatants de pixação, style de graffiti venu du Brésil, qu'on retrouve sur la longue jupe d'été de la poupée russe. L'auteur de cette matriochka est l'équipe anonyme de graffeurs allemands 1UP dont les ?uvres sont devenues partie intégrante du street art européen. On retrouve à Berlin une matriochka appelant à la coexistence pacifique entre les personnes de différentes origines ethniques et religions. Ceci est particulièrement pertinent pour la capitale allemande, dont les habitants viennent de 190 pays. La peintre Nina Nolte, connue pour ses ?uvres de pop art, a décoré le « costume » de la poupée russe de symboles des religions du monde ainsi que des sites emblématiques, tels que la porte de Brandebourg, la Sprée et l'ours. La matriochka berlinoise entretient un lien symbolique avec le monde via ses écouteurs rouges. L'artiste dubaïote Marishka Nell a créé une matriochka qui incarne notre belle planète et l'amélioration de la vie sur elle à travers l'innovation. Sa « robe » est ornée du globe et de fleurs, symboles du monde en transformation. À Buenos Aires, la matriochka apparaît comme une femme procréatrice. L'idée est développée par l'auteur, Ignacio Rivas, par une gamme vive et acidulée. La génération de la vie est symbolisée par des fleurs et des plantes. La matriochka de Barcelone incarne la pureté spirituelle et appelle à préserver notre planète. Gina Pórtera, son auteur, a décoré d'un lotus la poupée, qui tient délicatement la Terre dans ses mains. Le jeu des formes et d'éléments sous-entend l'interaction entre personnes, qui se transforme en coopération globale. L'auteur a utilisé une peinture phosphorescente pour que son ?uvre. soit éclatante, même de nuit. L'idée de la matriochka créée par le peintre britannique Daniel Ponomari est d'aller au-delà du quotidien des gens en présentant l'avenir qui les attend. Le trait caractéristique de sa poupée russe est une combinaison de deux images mondialement connues, associées au Royaume-Uni : d'un côté la reine Elizabeth II, de l'autre Freddie Mercury, le légendaire leader de Queen. Les deux sont réunis par une couronne décorant la poupée. Le Cap présente une matriochka qui symbolise le lien entre le passé et le futur. Son créateur, l'artiste Claude Chandler, a utilisé sa technique originale d'estampe pour décorer la partie basse de la poupée russe et obtenir un effet de pixelisation. Le haut est réalisé en pop art et rappelle une perception plus traditionnelle de la matriochka. Cela a permis de créer une ambiance de transformation. Les matriochkas peintes par des artistes russes sont parties d'Ekaterinbourg le 4 octobre dernier. Les 20 objets d'art se rassembleront à Paris avant le vote final du Bureau international des expositions (BIE). Photos: http://bit.ly/2Ovxvrn Sur la candidature d'Ekaterinbourg à l'Expo 2025 L'Exposition universelle (Expo) est un projet d'envergure internationale, fort de plus de 160 ans d'histoire, qui a pour objectif de populariser les idées d'éducation, d'innovation, de progrès et de coopération globale. La Russie a toujours fait partie de ce mouvement. Elle participe aux expositions universelles depuis 1851, soit près de 170 ans. Cependant, jusqu'à présent, l'Expo n'a jamais eu lieu sur le territoire russe. Ekaterinbourg, en compétition avec Osaka et Bakou, concourt pour l'organisation de l'exposition universelle de 2025. Le thème de sa candidature : « Transformer le monde : les innovations au service d'une vie meilleure pour les générations futures ». En cas de victoire, l'exposition universelle d'Ekaterinbourg aura lieu du 2 mai au 2 novembre 2025 et accueillera environ 150 pays. Le choix définitif de la ville hôte sera acté à la 164e session de l'assemblée générale du BIE, le 23 novembre 2018, lors d'un vote à bulletin secret.

