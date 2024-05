Selon une étude publiée mercredi, c'est le phénomène climatique El Nino, et non le changement climatique, qui est à l'origine de la baisse des précipitations l'année dernière, ce qui a réduit les niveaux d'eau du canal de Panama et contribué aux restrictions de navigation qui ont perturbé le commerce mondial.

La priorité donnée à l'eau pour la consommation humaine plutôt que pour le canal a également joué un rôle dans les restrictions de navigation, selon l'étude réalisée par le consortium de recherche World Weather Attribution.

Le Panama a connu en 2023 la troisième année la plus sèche de son histoire, ce qui a conduit les autorités du canal à restreindre la taille et le nombre des navires traversant la voie navigable qui relie les océans Atlantique et Pacifique et constitue une route vitale pour le commerce maritime. À certains moments, plus de 100 navires à la fois ont fait la queue et attendu jusqu'à 21 jours pour emprunter le canal, qui assure environ 5 % du transport maritime mondial.

Le Panama a dû faire face à des pics de demande pour le canal au cours des derniers mois, car les chargeurs ont commencé à chercher d'autres itinéraires en raison des attaques menées par les militants houthis contre les navires traversant la mer Rouge en direction du canal de Suez, la voie navigable la plus fréquentée au monde.

Les scientifiques du World Weather Attribution, qui ont analysé les causes des faibles précipitations, ont déclaré que le canal devrait être en mesure de reprendre ses activités normales cette année, car El Nino se termine et la saison des pluies arrive comme d'habitude.

"Nous pensons que le système du canal sera entièrement rechargé d'ici la fin de l'année et que la navigation devrait revenir à la normale plusieurs mois auparavant", a déclaré Steven Paton, coauteur de l'étude et chercheur à l'Institut de recherche tropicale Smithsonian au Panama.

L'étude conclut que c'est El Nino, et non le changement climatique, qui est à l'origine de la baisse de 26 % des précipitations par rapport à la moyenne l'année dernière au Panama.

El Nino est un réchauffement naturel de l'océan Pacifique oriental qui perturbe les conditions météorologiques à l'échelle mondiale en moyenne tous les deux à sept ans. Le dernier El Nino a commencé à la mi-2023.

M. Paton a déclaré qu'El Niño était terminé, et le bureau météorologique australien a fait de même le mois dernier. L'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis n'a pas encore déclaré qu'El Nino était terminé.

La gestion de l'eau a également joué un rôle dans les niveaux d'eau, selon World Weather Attribution.

Les écluses du canal puisent dans un réservoir appelé lac Gatun, qui fournit également de l'eau potable à la moitié de la population du Panama. Les autorités ont décidé de restreindre le trafic maritime en 2023, plutôt que de rationner l'eau potable comme elles l'ont fait en 2016 à la suite d'une nouvelle sécheresse, selon l'étude.