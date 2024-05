Nestor Isidro Perez Salas, ou "El Nini", accusé d'avoir dirigé la sécurité d'une faction du cartel de Sinaloa au Mexique, a été extradé vers les États-Unis samedi, a annoncé le ministère américain de la justice dans un communiqué.

Considéré par les agents antidrogue américains comme l'une des figures les plus impitoyables du milieu de la drogue au Mexique, M. Perez Salas a été arrêté en novembre par la Garde nationale mexicaine à Culiacan, le cœur du cartel de Sinaloa, et a été emmené à Mexico, selon les registres de détention du gouvernement de l'époque.

"Nous alléguons qu'El Nini était l'un des principaux sicarios, ou assassins, du cartel de Sinaloa et qu'il était responsable du meurtre, de la torture et de l'enlèvement de rivaux et de témoins qui menaçaient l'entreprise criminelle de trafic de drogue du cartel", a déclaré le procureur général des États-Unis, M. Merrick Garland, dans le communiqué.

Le département d'État américain accuse M. Perez Salas d'avoir travaillé sous les ordres d'Ivan Archivaldo Guzman pour diriger les "Ninis", un groupe violent de personnel de sécurité pour les fils du fondateur Joaquin "El Chapo" Guzman.

Les tribunaux américains ont inculpé Perez Salas d'une série de chefs d'accusation liés à son rôle présumé à la tête de l'appareil de sécurité des Chapitos, notamment pour trafic de cocaïne et de méthamphétamine, possession de mitrailleuses et représailles à l'encontre de témoins.