El Septimo participera au salon professionnel Tobacco Plus Expo (TPE) 2021

LOS ANGELES, 28 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Septimo Genève, l'une des principales marques de cigares haut de gamme sur le marché, a annoncé aujourd'hui sa participation au salon Tobacco Plus Expo (TPE). L'événement de trois jours se tiendra à Las Vegas, dans le Nevada au Convention Centre, du 11 au 14 mai 2021.

El Septimo Geneva, qui sera présent sur le stand n° 4011 a missioné MPA Creative Studio pour concevoir son stand, MPA est le plus ancien cabinet de design de France.

En plus de présenter plus de 25 module de cigares de saveurs et de tailles différents, la société présentera également sa gamme complète d'accessoires pour cigares haut de gamme, des caves à cigares en pierre pure aux briquets en or 18 carats et aux étuis de voyage en crocodile et autruche authentiques. En outre, El Septimo dévoilera ses deux nouveaux modules, le First Edition de la série The Seven Collection, et le King Sargon, le petit dernier de la collection Gilgamesh. Le cigare FIRST EDITION est un puro 100% costaricien assemblé avec quatre blends différente, son tabac ayant vieilli pendant sept ans. Les cigares seront vendus par boîtes de sept cigares uniquement, car seulement 1000 unités de ce produit en édition limitée ont été produites. La boîte coûtera 168 $ et est livrée dans un emballage en édition limitée qui comprend également une carte de collection et Chip (poker). Le King Sargon est le tout nouveau mélange de 6 pouces x 52. Ce cigare, plus corsé sera vendu au détail à 20 $ / la pièce et en boîtes de 10 et 20. Les deux produits seront disponibles à partir du 1er juin.

Zaya S. Younan, PDG de Younan Company a déclaré: « Nous sommes ravis de participer à notre premier salon aux États-Unis. El Septimo a connu une croissance depuis que nous l'avons introduit sur le marché américain l'année dernière, et nous augmentons constamment des détaillants, des clients et des connaisseurs de cigares qui en veulent chaque fois plus. Le TPE est l'événement de l'année, et nous ne manquerions pas l'occasion de montrer à quel point nous sommes une marque puissante, en montrant à tous que nous sommes là pour rester en innovant en permanence des produits premium qui ne ressemblent à rien d'autre sur le marché. »

Younan poursuit: « C'est une excellente occasion de présenter nos produits et d'éduquer les consommateurs sur la marque El Septimo. Nous utilisons ce salon pour présenter de nombreux nouveaux produits, ce sera donc un événement très excitant pour nous. De plus, ce fut un immense plaisir de pouvoir avoir l'une de nos propres sociétés, MPA, à concevoir ce grand espace pour nous. C'est la raison exacte pour laquelle j'investis dans la création et développement de marques de luxe et haut de gamme, afin qu'elles puissent travailler ensemble pour innover des produits uniques. »

La société a commencé à prendre des rendez-vous pendant l'exposition, attention car les places se remplissent rapidement. Pour demander un rendez-vous, envoyez un e-mail à info@el-septimo.com

Pour plus d'informations sur l'événement, les heures de l'événement et comment acheter un billet, visitez https://tobaccoplusexpo.com/attend/.

La Younan Company

La Younan Company est un fonds d’investissement privé spécialisé dans l’acquisition et la gestion d’actifs et de sociétés de natures différentes dans le domaine du luxe. La stratégie de la société est de créer un portefeuille de produits et lieux de luxe et de sociétés et de services hauts de gamme. Aujourd’hui, la Younan Company est une marque de luxe mondialement reconnue qui gère plus de 3,2 milliards de dollars d’actifs au travers de ses filiales Younan Properties et La Grande Maison Younan Collection . La Younan Collection détient et gère des hôtels et structures de loisir en France, dont le Château de Beauvois, l’Hôtel Saint-Martin, le Château Le Prieuré, Alexandra Palace, le Château de Vaugouard, et le Château de la Perrière, ainsi que le Malibu Foz Hotel and Beach Resort situé à Figueira da Foz, Portugal, la marque de cigares premium El Septimo Geneva SA ; les Golf des Forges , Golf du Petit Chêne , Golf d’Avrillé, et Golf de Vaugouard ; deux vignobles à Saint-Emilion, à savoir Château La Croix Younan, et Château Zaya, ainsi que MPA Studio de Création à Paris.

